Fashion inšpirácie z Instagramu: Daj šancu pestrým farbám a všetky oči budú na tebe!

Jar máme v plnom prúde a ty stále nedávaš priestor farebným kúskom? Všade, kam sa pozrieš, je rozkvitnutá príroda, ktorá hrá celou paletou. Prenes túto krásu aj do svojich bežných outfitov. Ak nevieš, ako na to, inšpiruj sa slovenskými a českými influencerkami, ktoré nosia farby bez toho, aby to vyzeralo prehnane.