Hanbíte sa cvičiť pred inými ľuďmi? Toto je 7 krokov, ktorými sa od tohto pocitu oslobodíte!

Blíži sa leto a vy ste sa rozhodli, že je najvyšší čas dať sa do formy. Vybrali ste sa preto do posilňovne, kde sa vám prihodila zvláštna vec. Zistili ste, že sa hanbíte cvičiť pred ostatnými. Nebojte sa, s podobnými pocitmi zápasí mnoho ľudí a my vám poradíme, ako prekonať tieto obavy.