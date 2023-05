Opäť ďalší nový virálny make-up trend na TikToku: Čo predstavuje líčenie podľa trendu Underpainting a ako na to?

Preferuješ skôr prirodzený make-up look? V tom prípade zbystri pozornosť, tento trend je pre teba šitý na mieru! Trend Underpainting má na TikToku milióny vzhliadnutí. To len potvrdzuje, že je naozaj virálny. Tisícka ľudí, ktorí sa líčia, ho už zaradili do svojej dennej rutiny. Čo povieš, skúsiť to aj ty?