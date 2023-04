Chceš študovať právo? Známi advokáti majú diplomy z týchto univerzít, choď v ich šľapajach

Mať dobrého právnika je dnes na nezaplatenie. No ver, že klienti si zaňho poriadne zacvakajú. Táto profesia je síce náročná a vyžaduje roky prípravy aj praxe, no akonáhle sa do nej naplno vžiješ, doslova ťa pohltí. Ak chceš aj ty zarábať tisíce za presadzovanie spravodlivosti, pouvažuj nad týmito fakultami.