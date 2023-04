Miluješ nakupovanie z druhej ruky? Prieskum ukazuje, že v sekáčoch sme ochotní nechať viac peňazí, keď tovar pôsobí ako nový

U našich západných susedov prebehol zaujímavý prieskum. Sieť secondhandov No neke! sa spolu so svojim partnerským výskumným centrom InsightLab pustili do zaujímavého prieskumu o nákupoch v „sekáčoch“ medzi zákazníkmi. Výskum tvorila vzorka takmer 400 respondentov od 18 rokov. Zaujíma ťa, ako to dopadlo?