Interaktívne kino budúcnosti: Budú sa filmové zápletky meniť v reálnom čase podľa emócií divákov?

Ak si zanieteným filmovým či seriálovým fanúšikom, určite to poznáš: Niekedy by si skrátka chcel, aby sa tvoja obľúbená postava zachovala inak, alebo by si najradšej rovno pozmenil celkový vývoj deja. Ako informuje The Conversation, interaktívne filmové zážitky, do ktorých môžu diváci zasahovať, sa postupne stávajú realitou.