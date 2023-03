Výhody fermentovaných potravín: Poradíme vám ako na najzdravší spôsob konzervácie potravín

Sú zdravšie a ľahko stráviteľné – aj to sú výhody fermentovaných potravín. Proces kvasenia vytvára cenné látky, ale treba vedieť, ako na to. Ak by sme ho neobjavili, boli by sme ochudobnení o produkty ako cmar, pivo, víno, sójová omáčka, kyslá kapusta, ale aj kváskové pečivo.