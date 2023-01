Umelec vytvára úžasné 3D graffiti: Jeho diela vyzerajú ako skutočné objekty

Určite si už aj ty videl na stene graffiti, pri ktorom si proste nechápal, ako to vôbec niekto dokázal vytvoriť. No portugalský umelec menom Sergio Odeith vytvára skutočne dychberúce 3D graffiti, z ktorých ti spadne sánka až na zem. A ak aj nie, tak ver tomu, že Odeith by bol schopný nasprejovať tak, akoby sa to skutočne stalo. Na portály boredpanda.com sa o ňom môžeš dozvedieť naozaj mnoho.