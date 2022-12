ROZHOVOR so zakladateľmi firmy, ktorá vyrába sladkú bratislavskú špecialitu: Tajný recept má takmer 150 rokov!

S Bratislavou sa spája množstvo prívlastkov a symbolov. Je to hlavné mesto Slovenska, charakterizujú ho známa socha Čumila a Bratislavský hrad. A chýbať nemôžu ani bratislavské rožky. Práve o nich sme sa porozprávali so zakladateľom Jánom Šimunekom. So svojím tímom pekárov a predajcov pracuje vo firme FantastiCo, ktorá sa zaoberajá výrobou tejto legendárnej dobroty.