Kniha je overeným darčekom: Vyberte si zo slovenských autorov, toto je našich 7 tipov

BRATISLAVA - Knihy sú stálicou medzi darčekmi, ktoré si nachádzame či už my alebo naši rodinní príslušníci pod vianočným stromčekom. Často je to stávka na istotu. O niečo ťažšie je však trafiť sa do vkusu obdarovanej osoby. Okrem svetoznámych diel a ich svetových autorov, máme množstvo zaujímavých spisovateľov aj na Slovensku. Ak zvažujete, že by ste tento rok zvolili knihu od slovenského autora, ponúkame vám skvelé tipy na čítanie.