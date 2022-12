Vlnené kabáty sú tu už veľmi dlho. Ako najlepší kúsok do chladného počasia sa na scéne objavili už koncom 18. storočia a odvtedy sú to stále. Štýl sa mení, no ich podstata ostáva stále. Prinášame ti tie najlepšie vlnené kabáty tejto sezóny. Určite po takom zatúžiš aj ty!