Študentky vo voľnom čase doučovali rómske deti: V špeciálnej škole často končia aj školáci, ktorí tam nepatria

Deti z rómskej komunity potrebujú našu pozornosť, ale aj to, aby sme sa im venovali. Oni sa učiť chcú, ale treba im ukázať tú správnu cestu. Takto to vidí Petra Trunková. Spolu so svojimi spolužiačkami počas minulého školského roku doučovali deti z rómskej komunity na Kasárenskej v Trenčíne. Deťom pomáhali nielen s úlohami do školy a prípravou na monitor, ale organizovali pre nich aj zábavné a kreatívne aktivity.