Takúto tatársku omáčku ste ešte nejedli: Jej hlavná ingrediencia je naozaj prekvapivá!

Najlepšie jedlá sú tie domáce a pri tejto obľúbenej omáčke to platí dvojako. Ak ste milovníkmi „tatarky“, no nevycibrili ste ešte jej chuť do dokonalosti, určite sa tým netrápte. Máme pre vás recept, ktorý je jedinečný a overený a v ktorom dokonca nemusíte používať ani surové vajcia; nehovoriac nezvyčajnej ingrediencii, akou je cukor, ktorý jej dodá tú správnu chuť.