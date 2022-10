Počuli ste už o recyklovanom hnojive na rastliny? Je ekologické a navyše si ho každý vie vyrobiť doma!

Vyrobíte si ho doslova z raňajok, respektíve z potravín, ktoré každodenne konzumujete. Toto super hnojivo na rastliny je úplne ekologické a nabité živinami, ktoré preberú vaše rastlinky späť k životu. Odteraz už nemusíte chodiť do kvetinárstva na umelo vytvorené hojivá, pretože tento mix nutrientov je presne to, čo vaše izbové rastliny potrebujú! Ako na to?