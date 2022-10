Deň voľna na zlepšenie psychickej pohody: Prečo je prospešné si ho vziať?

Keď máte chrípku alebo sa necítite dobre fyzicky, je prirodzené, že si vezmete deň voľna. Na mentálne zdravie sa však často zabúda, no je rovnako dôležité. Ak váhate, či stojí za to vziať si deň voľna na odreagovanie, prečítajte si, prečo to bude pre vaše zdravie prospešné aj nápady na to, čo počas neho robiť.