Kam všade sa dostaneš vlakom z Bratislavy a z Košíc? Priamo do európskych metropol – Paríž, Budapesť, Varšava aj more!

Cestovanie vlakom má mnohé výhody – je to ekologické, často vcelku lacné, pohodlné, dostupné pre kohokoľvek a zavítať vieš na veľmi zaujímavé miesta. Pozreli sme sa na to, kam sa môžeš dostať vlakovým spojením z nášho hlavného mesta a z Košíc. Ak vyrazíš z jedného mesta, čakajú na teba skôr výlety po Slovensku. Z druhého sa však dostaneš pokojne aj do zahraničia a k moru.