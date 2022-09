Axolotl mexický nie je žiaden preklep: Tento úžasný vodný živočích inšpiroval aj tvorcov rozprávky!

Na prvý pohľad vyzerá ako milučká rozprávková bytosť, no tento tvor ťa dokáže prekvapiť v každom smere! Získal si srdcia ľudí po celom svete a hoci sa jeho chov môže zdať jednoduchý, nie je to celkom tak. Vyžaduje zodpovedného majiteľa, ktorý sa musí snažiť, aby sa tento „vodný dráčik“ cítil ako „ryba vo vode“ , no v tomto prípade skôr ako „mlok vo vode“.