Ochrana pred Alzheimerom či demenciou? Toto sú všetky dôvody, prečo by sme sa mali učiť v každom veku!

Vzdelávanie je kľúčové pre život každého človeka. Je to však celoživotný proces, ktorý sa rozhodne nekončí opustením školských lavíc. Ak sa človek nerozvíja, nielenže prestáva intelektuálne rásť, ale dokonca mu hrozí, že mentálne zakrpatie. Vzdelávať by ste sa mali neustále, a to bez ohľadu na ročník vášho narodenia. Prečo má teda celoživotné vzdelávanie zmysel?