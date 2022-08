Galéria fotiek (1) Vakovlk

Zdroj: Profimedia

Americkí a austrálski vedci plánujú "vzkriesiť" tasmánskeho tigra, ktorý vyhynul pred takmer storočím. Chcú na to využiť kmeňové bunky a prepis génov, pričom odhadujú, že prvý jedinec by mohol byť vypustený do voľnej prírody asi o desať rokov. TASR správu prevzala zo stanice BBC.