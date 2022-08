SÚŤAŽ Hľadáme najlepšiu letnú fotku: Pošli nám tú svoju z výletu či dovolenky – výhra prvej ceny ťa pekne motivuje!

BRATISLAVA - #Leto je v plnom prúde a preto by sme sa radi dozvedeli, ako vyzerá to tvoje! V spolupráci s našimi partnermi sme si pripravili veľkú súťaž o najkrajšiu fotku z dovolenky či výletu! Tráviš leto pri mori, v prírode, na horách, v meste alebo u babky na dedine? Podeľ sa s nami. Naša porota každý týždeň zverejní článok so zábermi týždňa. Na záver, vo veľkom finále, vyberieš víťazov našej súťaže ty svojimi hlasmi.