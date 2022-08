Študentka Lívia pracovala v Dánsku, odložila si celý zárobok: Zamestnávateľ bol štedrý, zaplatil nám trojdňovú dovolenku v Kodani

Lívia Sirotová je študentka Masmediálnej fakulty v Trnave. Minulé leto sa jej naskytla príležitosť brigádovať v Dánsku. V rozhovore zistíš, aké je to pracovať v jednej z najšťastnejších krajín sveta, koľko financií si so sebou zobrať, ale aj to, akí sú Dáni v skutočnosti ľudia.