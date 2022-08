Recept na dnes: Budha miska je zdravým trendom, ako si ju pripravíte doma?

Každý, kto má rád zdravú a ľahšiu kuchyňu, by mal do svojho jedálnička zaradiť budha misku. Farebný a zdravý pokrm si získava čoraz viac priaznivcov. Jej veľkým plusom je jednoduchá príprava a variabilnosť, keďže sa dá na každý deň v týždni pripraviť úplne inak. Najdôležitejšie pri jej príprave je myslieť na správny pomer živín. Budha miska sa skladá z 5 častí a to časť základ, zelenina, proteín, extra prílohy a omáčka.