RECENZIA Obrovský displej, obrovská batéria a 108 Mpx foťák: Obstála Motorola G60 za dve stovky v našom teste?

BRATISLAVA - Dostať do tela smartfónu extrémne veľkú kapacitu batérie, procesor od Snapdragonu, 108 Mpx fotoaparát a navyše to zabaliť do obrovského tela so 120 Hz displejom nie je ťažké. Zložitejšie je nastaviť cenu na necelých 240 eur. Toto ale Motorola dokázala a my sme mali možnosť vyskúšať si model G60. Ide o nekompromisný mobil za parádnu cenu?