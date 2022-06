Partnermi v realite aj vo filme: Herecký pár to poriadne roztočí! Humor síce lieči, ale nie vždy

BRATISLAVA - Humor síce lieči, ale nie vždy. Platí to aj pre hlavného hrdinu nového slovenského road movie Stand up. V hlavných úlohách debutového filmu Juraja Bohuša, ktorý vo štvrtok vstúpil do kín, hrajú Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová. V snímke účinkuje viacero slovenských hercov a stand-up komikov, v ktorých komunite sa príbeh sčasti odohráva.