RECENZIA Xiaomi 12 prekvapuje na celej čiare: Je to kompaktnejšia, no napriek tomu výkonná vlajka

BRATISLAVA - Do rúk sa mi tentokrát dostala nová vlajková loď od Xiaomi. Už keď som obdržal balíček a videl, že smartfón je fialový, premkol ma strach. Ale zbytočne. Aj napriek očividnej dámskej farbe som sa nehanbil chodiť na verejnosť so smartfónom, ktorý ma mimoriadne prekvapil. Xiaomi 12 má minimum kompromisov a snaží sa byť ultimátnym mobilom. Podarilo sa mu to?