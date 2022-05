Dopraješ si dlhší spánok alebo si ranné vtáča? Vedci zistili, koľko hodín by si mal stráviť v posteli

BRATISLAVA - Si skôr ranné vtáča, ktorému stačí pár hodín na to, aby sa cítil svieži a fit alebo si dopraješ poriadne dlhý odpočinok a z postele ťa len tak niekto nedostane. Vedci priniesli zaujímavé odhalenia a určili presný čas, koľko by si mal spať, aby to tvojmu telo prospelo.