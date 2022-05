Aké je optimálne množstvo spánku pre starších ľudí? Vedci vyriešili túto nejednoznačnú záhadu!

BRATISLAVA - Spánok – podobne ako konzumácia jedla – je jednou z vecí, ktoré potrebujeme k životu, no zdá sa, že existuje veľa spôsobov na to, aby sme zistili, že v skutočnosti „spíme zle“. Nová štúdia na dospelých ľuďoch odhalila, že sedem hodín spánku za noc je optimálne množstvo pre dobré duševné zdravie, pohodu a kognitívny výkon pre ľudí vo veku od 30 do 70 rokov.