Asus uviedol na trh nový ZenBook: Upúta ťa krásny displej, čistý dizajn alebo nálepka Intel EVO?

BRATISLAVA - Asus to so svojimi notebookmi skutočne vie. ZenBooky sa už roky radia medzi najlepšie ultrabooky, čo potvrdzuje aj tohtoročná séria. Zopár vecí zmenili, no niektoré predsa len ostali zachované. Z parametrov dominuje úžasný OLED displej, dlhá životnosť batérie a ErgoLift. Prečo by si si ho podľa nás mal zaradiť do hľadáčika, ak hľadáš nový notebook?