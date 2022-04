Ako jazdiť lacnejšie? Tieto veci zbytočne zvyšujú spotrebu tvojho auta!

BRATISLAVA - Kým ešte donedávna si si možno jazdenie naplno užíval a na spotrebu si príliš nehľadel, po výraznom náraste cien palív už zrejme uvažuješ inak. To, koľko litrov paliva bude tvoje auto konzumovať, závisí od mnohých vecí. Jednou z najvýznamnejších je spôsob jazdy. Avšak, do hry vstupuje aj viacero ďalších maličkostí. Tie na prvý pohľad vyzerajú nepodstatne, no keď sa sčítajú dokopy, vedia spotrebu až prekvapivo navýšiť. Na čo konkrétne by si si mal dávať pozor, aby si jazdil čo lacnejšie?