BRATISLAVA - Aj ty miluješ hudbu, podobne ako my? Pripravili sme si rebríček 30 najväčších hitov poslednej dekády. Do rebríčka sme zarátali všetky zahraničné skladby, ktoré nejakým spôsobom zasiahli svet a zmenili hudobný priemysel a zároveň vyšli od 1. januára 2010 do 31. decembra 2019.