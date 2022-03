Psy zrejme vôbec nie sú také, ako sme si doteraz mysleli: Toto pred tebou ukrýva aj tvoj domáci miláčik

BRATISLAVA - Určite si so svojim štvornohým priateľom vyskúšal niečo podobné. Podstavíš psa pred zrkadlo a bavíš sa na tom, keď nevie pochopiť, že v odraze vidí samého seba. To je síce možné, neznamená to však, že psy nemajú žiadnu sebareflexiu. Nedávny výskum ukázal, že psy dokážu rozpoznať jedinečnú vôňu svojho vlastného pachu, niečo ako pohľad do „čuchového zrkadla“, a v roku 2021 štúdia zistila, že by mohli mať určité povedomie o svojom tele.