Peter študoval aj pracoval v zahraničí, rozhodol sa vrátiť domov a učiť deti: Silným momentom bolo, keď ma triedny rebel označil za najlepšieho učiteľa

BRATISLAVA - Študoval vo Viedni, Prahe aj Talline, pracoval na Cypre či v Amerike. Peter Šinály sa po návrate na Slovensko rozhodol zapojiť do programu Teach For Slovakia, ktorý sa snaží meniť slovenské školstvo k lepšiemu. Na Základnej škole vo Svite strávil učením chémie a nemčiny dva roky. V rozhovore ti vysvetlí, o čo programu TFS ide, spomína na najsilnejšie momenty a objasní ti aj to, v akých podmienkach vyrastajú a fungujú deti, ktoré v živote nemali toľko šťastia ako ty.