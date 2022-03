BRATISLAVA - Azda neexistuje človek, ktoré by nemal rád sladké. A pretože aj my sme veľkými milovníkmi maškrtenia, pozreli sme sa do Google štatistík za minulý rok s cieľom nájsť najvyhľadávanejšie sladké recepty a dobroty. Mávate ich pravidelne na vašom stole?