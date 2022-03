Aký je najlepší vek na to, aby sa deti naučili čítať a písať? Odpovede odborníkov vás milo prekvapia!

BRATISLAVA - Jazyk hrá kľúčovú úlohu v našom vývoji. V niektorých krajinách sa deti učia čítať a písať už vo veku štyroch rokov, inde oveľa neskôr. Čítanie a písanie sú základným prvkom gramotnosti, avšak to, kedy sa začnú deti učiť, sa výrazne odlišuje. Aj odborníci na to majú rôzne názory. Naskytá sa tu zaujímavá otázka: Dostáva dieťa zásadný náskok, ktorý mu prinesie výhody v živote, ak sa začne učiť skôr, alebo je vystavené nadmernému množstvu stresu v čase, keď by si malo užívať detstvo?