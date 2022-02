BRATISLAVA - Nebaví ťa už sedieť doma, chceš spoznávať svet, no máš strach z cestovania počas pandémie? S troškou opatrnosti a pozornosti to nie je žiadny problém. Prezradíme ti zopár tipov, ako to počas tohto zvláštneho obdobia zvládnuť a na čo sa musíš pripraviť.