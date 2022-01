BRATISLAVA - Každý z nás to pozná – zadania do školy, domáce práce, vybavovanie e-mailov, učenie sa na skúšky, pracovné povinnosti či kamoši, ktorým už tri týždne sľubuješ stretko a drink. Občas je toho na teba priveľa. Doba je rýchla a na ľudí vplýva toľko podnetov, že to často nedokážu vstrebávať.