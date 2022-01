Ako sa starať o pleť v zime? Poznáme triky, vďaka ktorým bude žiarivá a krásna!

BRATISLAVA - Každé ročné obdobie predstavuje záťaž pre našu pleť a celkovo kožu na celom tele, no špeciálnym prípadom je zima, kedy začína byť pokožka čoraz viac náchylnejšia a citlivejšia na výkyvy teplôt a na chlad. Tvár je zime najviac vystavená chladným podmienkam, okrem iného nosíme aj šály, čiapky, rúška – všetko to sa v kombinácii s chladom trie o pokožku tváre a pleť je potom začervenaná, podráždená, so šupinkami či s akné.