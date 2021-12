Najkrajšie vianočné výzdoby: Rakúska poľovnícka izba či mačacie Vianoce – tieto dekorácie vás chytia za srdce!

BRATISLAVA - Vianoce sú síce za nami, ale krásne výzdoby nám ešte stále pripomínajú najkrajšie sviatky v roku. Je za nami ďalší týždeň a my vám prinášame ďalších päť postupujúcich. Do súťaže sa môžete zapojiť aj vy! Pochváľte sa nám svojou výzdobou aj vy a zapojte sa do súťaže. Stačí, keď nám na e-mail plnielanu@plnielanu.sk pošlete vašu sviatočnú výzdobu. Fotky môžete posielať do 2. januára. Neváhajte, ceny sú skutočne bohaté!