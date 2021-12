Najkrajšie slovenské vianočné piesne a koledy: Pustite si ich k pečeniu alebo len tak, pre radosť!

BRATISLAVA - Kým rádiá ovládnu americké hity ako All I want for Christmas od Mariah Carey, klasická odrhovačka od Wham! Last Christmas alebo podmanivé hlasy Franka Sinatru, Chrisa Rea a Michaela Bubblého, vyčarte si vianočnú náladu adventnými piesňami, ktoré znejú v ľubozvučnej Slovenčine a ktorých význam nemusíte len hádať. Zostavili sme pre vás zoznam tých najlepších vianočných piesní, ktoré vám spestria pečenie medovníkov, zdobenie stromčeka, aj Štedrý večer.