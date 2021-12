BRATISLAVA - Plstenie ihlou je technika, ktorá využíva ihlu na to, aby si z vlnených vlákien dokázal vytvoriť všelijaké tvary či hračky. Tento typ výroby sa poslednú dobu dostáva stále viac do popredia. To, čo však dokáže pomocou tejto techniky vytvoriť Anna, je až neuveriteľné.