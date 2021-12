BARCELONA - Pau Buscató je pôvodným povolaním architekt, no vo svete street fotografie je už dlho známy, ako autor originálnych momentiek. Jeho rajónom sú ulice veľkomiest dýchajúce životom a množstvom možností. Buscató má skutočný talent zachytiť to, čo máme všetci pred očami tak, ako to vidíme len málokedy.