BRATISLAVA - Prvá advetná nedeľa je za nami, a tak by si už mal začať rozmýšľať nad tým, ako si vyzdobíš svoju izbu. Je čas na poriadnu dávku kreativity a samozrejme ti nemôžu chýbať ani krásne vianočné dekorácie. Veď čo by to boli za Vianoce bez takého advetného venca?