Český režisér pripravuje film o úžasnom umelcovi: Korene mal na Slovensku

PRAHA - Chystaný dokumentárny film o českom umelcovi so slovenskými koreňmi Jánovi Mančuškovi sa snaží nad rámec spomínania jeho diela zasadiť do prítomnosti a znovu sa s nimi konfrontovať. V rozhovore s ČTK to pri nakrúcaní v grafických dielňach AVU v pražskom Bubenči povedal režisér filmu Štěpán Pech. Snímka s názvom Ján Mančuška: Chýbanie, ktorého natáčanie je podľa režiséra z väčšej časti hotové, má mať premiéru v septembri 2022.