Bezpečne za volantom: Ak si za volantom skutočný macher, týchto 5 vecí je pre teba samozrejmosťou

BRATISLAVA - Aj ty máš niekedy pocit, že psychologické testy by mali byť nevyhnutnou súčasťou autoškôl? Možno vďaka nim by bolo na cestách menej smrteľných nehôd, za ktorých sa neraz podpíše frajerina. Za volantom viac než hocikde inde platí, že pravidlá nie sú na to, aby sa porušovali. Ak aj ty rád jazdíš a ceníš si nielen svoj, ale aj cudzí život, určite ti príde vhod zopár tipov, ktorými výrazne dokážeš zvýšiť bezpečnosť. Šťastnú cestu!