BRATISLAVA - V lete spíte v ponožkách a v zime by ste najradšej vopchali chodidlá do rozpálených kachlí? Studené nohy sa naoko tvária ako banalita, no v skutočnosti môžu signalizovať zdravotný problém. Prečítajte si, čo všetko sa môže skrývať za pocitom ľadových chodidiel a ako nôžky zahrejete.