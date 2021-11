Schudnite moderne a jednoducho: Zapisujte si jedlá do aplikácie, toto sú tie najlepšie tri

BRATISLAVA - Na to, aby sme schudli, stačí dodržiavať dve zásady. Zdravá a vyvážená strava a dostatok pohybu. Jednoducho povedané, vzniknúť by mal kalorický deficit. Vďaka vymoženostiam tejto doby môže byť úprava váhy o niečo jednoduchšia, minimálne z hľadiska stráženia si jedálnička. Stačia na to aplikácie, ktoré vám pomôžu sledovať, čo ste vložili do úst a koľko to malo kalórií. Vyskúšajte niektorú z nášho zoznamu, oplatí sa to!