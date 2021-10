BRATISLAVA - Pre záhradkárov sú jesenné dni spojené so zbieraním posledných plodov. Medzi ne patria aj tekvice, ktoré dlho vydržia, no pre ich veľkosť máme občas problém s ich spotrebou. Dajú sa zavárať, použiť do koláčov, dokonca si môžete pripraviť aj džem. No asi najobľúbenejšia je tekvicová polievka.