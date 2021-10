BRATISLAVA - Každý z nás to pravdepodobne pozná. Pocit, keď si o sebe myslíme, že sme to najškaredšie stvorenie na svete a všetky nedokonalosti sa nám zdajú omnoho výraznejšie ako pred tým. Niekoho to prejde na druhý deň, no iný si tieto myšlienky nosia v hlave omnoho dlhšie a bráni im to v sebaláske. Takáto bola moja cesta za pozitívnym prístupom k svojmu telu.