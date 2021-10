Ľuboš prerazil v Hollywoode, jeho prácu môžeš vidieť v najznámejších filmoch: V zahraničí ťa nikto neprijme bez skúseností

HOLLYWOOD - Uvažoval si niekedy nad tým, že by si pracoval ako dizajnér veľkých hollywoodskych filmoch? Slovák Ľuboš Gerardo Suržin pracuje v Hollywoode ako matte painter, čím sa podieľa na výprave a vizuálnych efektoch pre známe blockbustery. Vo svojom portfóliu sa môže pochváliť filmami ako Avatar, remake Súboj Titánov, trilógiou Hry o život, Princom z Perzie, Spielbergovým Bridge of Spies či Netflixovkou The Crown.