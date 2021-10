Knižný tip: Dojímavý príbeh o priateľstve a o tom, aké je vzácne to, čo v živote máme

BRATISLAVA - Dojímavý a povznášajúci príbeh veľmi nepravdepodobného priateľstva, ktorý nám pripomína, aké vzácne je to, čo v živote máme – pretože stačí okamih a môžeme všetko stratiť. To je román Muž, ktorého asi poznám, ktorý práve vychádza v slovenskom preklade Kristíny Hečkovej vo vydavateľstve Lindeni. Renomovaný britský autor Mike Gayle nám v ňom pripomína, že život so sebou občas prináša tie najnečakanejšie zvraty – a tie najnepravdepodobnejšie priateľstvá.